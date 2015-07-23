أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 11 من داعش و10 عراقيين فى بعقوبة

Google+ Print
مقتل 11 من داعش و10 عراقيين فى بعقوبة مقتل 11 من داعش و10 عراقيين فى بعقوبة
أعلن مسئولون أمنيون عراقيون وأكراد اليوم الخميس مقتل 11 من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) و10 مدنيين وإصابة 17 اخرين فى موجة عنف جديدة شهدتها مناطق تابعة لمدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى / 57 كم شمال شرقى بغداد.

وقال المسئولون إن قوة أمنية تابعة لقوات البيشمركة الكردية شنت عملية عسكرية على قرى الكصيبة التابعة لأطراف ناحية قرة تبة ومنطقة جبال حمرين شمال شرقى بعقوبة تمكنت خلالها من قتل 11 مسلحا من تنظيم داعش بينهم القيادى ابو حارث القادرى وهو عربى يحمل الجنسية البريطانية.

وأشاروا إلى مقتل 10 مدنيين وإصابة 17 اخرين فى انفجار عبوتين ناسفتين الليلة الماضية فى قضاء بلدروز والمقدادية فى بعقوبة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365