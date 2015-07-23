مقتل 11 من داعش و10 عراقيين فى بعقوبة

أعلن مسئولون أمنيون عراقيون وأكراد اليوم الخميس مقتل 11 من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) و10 مدنيين وإصابة 17 اخرين فى موجة عنف جديدة شهدتها مناطق تابعة لمدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى / 57 كم شمال شرقى بغداد.

وقال المسئولون إن قوة أمنية تابعة لقوات البيشمركة الكردية شنت عملية عسكرية على قرى الكصيبة التابعة لأطراف ناحية قرة تبة ومنطقة جبال حمرين شمال شرقى بعقوبة تمكنت خلالها من قتل 11 مسلحا من تنظيم داعش بينهم القيادى ابو حارث القادرى وهو عربى يحمل الجنسية البريطانية.

وأشاروا إلى مقتل 10 مدنيين وإصابة 17 اخرين فى انفجار عبوتين ناسفتين الليلة الماضية فى قضاء بلدروز والمقدادية فى بعقوبة.

>