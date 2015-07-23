لو أنت فوق الـ100 كيلو.. نظام غذائى يخلصك من 10 كجم فى شهرين

بعد شهر رمضان المبارك، وأكل الكعك فى العيد، يصاب الكثيرون بزيادة الوزن بشكل ملحوظ، وبعد الانتهاء من العيد ورمضان، يحاول الكثيرون اتباع بعض الأنظمة الغذائية للتخلص من الوزن الزائد.

وفى هذا السياق، يقدم الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، نظام غذائى صحى منخفض السعرات الحرارية للأشخاص فوق ال 100 كيلو، والذى يساعدهم على التخلص من أكثر من 10 كيلو خلال شهرين.

وجبة الإفطار:

وجبة الغذاء:

وجبة العشاء:

يجب أن تكون خفيفة وغنية بالعناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، ولذلك عليك الاهتمام أثناء تناولها بتناول عصير البرتقال الطبيعى + ربع رغيف من الخبز البلدى مع قطعة من الجبن خفيف الملح + بيضة مسلوقة.يمكنك تناول كل ما ترغبه من الطعام ولكن عليك أن تبتعد عن تناول الأطعمة الدسمة والسريعة، ولذلك يمكنك تناول دجاج أو سمك مشوى والكمية حسب الرغبة + طبق من السلطة الخضراء أو سلطة البطاطس المسلوقة ويمكنك الاستبدال بينهم.يجب أن تكون خفيفة وغير عالية السعرات الحرارية، ولذلك يمكنك تناول الفاكهة كالتفاح والكمثرى والأناناس والكيوى + كوب من الزبادى .> ويقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح لزيادة نسبة حرق الدهون فى الجسم، ومنها:

1- عليك الإكثار من تناول الماء.

>2- عند الاستيقاظ عليك تناول كوب من الماء الدافئ المضاف إلية عصير نصف ليمونة.

>3- ممارسة الرياضة بشكل يومى.

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