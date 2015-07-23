بالصور.. مياه الصرف الصحى تُغرق عمارات التأمين الأهلية بأسوان

أدى طفح مياه الصرف الصحى بعمارات التأمين الأهلية بطريق السادات فى محافظة أسوان إلى اختلاطها بمياه الشرب، مع حدوث شلل تام فى الحركة بالمنطقة وتعرض الأهالى للخطر بسبب تسللها إلى محاولات الكهرباء.

ومن جانبه قال عبد الشافى حسين نائب رئيس مجلس أمناء عمارات التأمين الأهلية أن مشكلة طفح مياه الصرف الصحى بالمنطقة متكررة وآخر مرة حدثت منذ نحو شهر تقريبًا، وفور إبلاغ المسئولين يرسلون سيارة لشفط المياه كحل عاجل دون وضع حلول جذرية لإنهائها تمامًا مما يتسبب فى تكرارها على فترات قريبة.

أضاف عبد الشافى حسين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن طفح مياه الصرف الصحى يتسبب فى تسللها داخل محولات الكهرباء وهو ما يعرض حياة الأهالى للخطر وحدوث كارثة مدوية، مشيراً إلى أن ذلك بجانب اختلاط مياه الصرف بمياه الشرب يدفع المسئولين لقطع المياه من المنطقة لحين وضع الحلول المؤقتة.

وقد ناشد أهالى المنطقة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ومحافظ أسوان اللواء مصطفى يسرى بوضع حلول جذرية لتلك المشكلة مع محاسبة المقصرين الذين يتسببون فى تعرض حياة الأهالى للخطر.



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سيارات سكان عمارات التأمين تقف وسط مياه الصرف الصحى



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سيارة أحد سكان العمارات تحيط بها مياه الصرف الصحى



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مياه الصرف الصحى تغرق المنطقة وتحيط بعمارات التأمين