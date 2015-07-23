تموين الشرقية تحرر 4 محاضر لمخابز امتنعت عن استلام حصة الدقيق بالعاشر

حررت مديرية التموين بإدارة العاشر من رمضان، 6 محاضر لمخابز بالعاشر من رمضان خلال الأسبوع الحالى بينهم 4 محاضر لمخابز امتنعت عن استلام حصة الدقيق المخصصة لإنتاج الخبز البلدى.

وشملت قائمة المحاضر التى حررتها مديرية التموين، لامتناع أصحاب المخابز عن تسلم حصة الدقيق المخصص لإنتاج الخبز البلدى، والتوقف عن الإنتاج، المحضر رقم 2974 ثانى العاشر لسنة 2015 لمخبز المجاورة 54، والمحضر رقم 2975 ثانى العاشر لسنة 2015 لمخبز آخر بنفس المجاورة 54، والمحضر رقم 3772 أول العاشر لمخبز المجاورة 32، والمحضر رقم 3950 أول العاشر لمخبز المجاورة 4 بعدم اتباع تعليمات الإدارة بصرف الخبز بالبطاقات التموينية، والمحضر رقم 4367 أول العاشر لمخبز المجاورة 32 لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، والمحضر رقم 2619 ثانى العاشر لمخبز سنتر المجاورة 54 لمخالفته التعليمات الصادرة من الجهات التمونية بإلزامه صرف الخبز البلدى على البطاقة الورقية للمواطنين.