مصادر سورية: دى ميستورا سيلتقى بعد زيارته دمشق قيادات بالمعارضة

كشفت مصادر سياسية سورية موالية للحكومة ومن المعارضة اليوم الخميس، أن مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دى ميستورا سيزور دمشق خلال اليومين المقبلين لإجراء محادثات مع القيادة السورية.

و قالت المصادر إنه من المرجح أن يسمع دى ميستورا "كلاما جديدا فى دمشق يتعلق بالمستجدات، لكنه ايضا سيكرر طلبه بوقف اطلاق النار عموما وفى المناطق الساخنة خصوصا ".

و أوضحت المصادر ان دى ميستورا سيلتقى بعد زيارته دمشق قيادات سياسية فى المعارضة السورية فى الخارج بينها قيادات عسكرية سورية فى تركيا.

>