مغتربون يدشنون صفحة على "فيس بوك" لرفع الجمارك والضرائب عن السيارات

دشن عدد من المصريين المغتربين بالخارج صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للمطالبة برفع الجمارك والضرائب عن سياراتهم الخاصة حين دخولهم لأرض الوطن.

ونشرت الصفحة عددا من المنشورات الخاصة بالمغتربين المصريين ومقترحاتهم من أجل تنفيذ مطالبهم، حيث جاءت عدة مناشدات للحكومة بالنظر فى الأمر وخاصة السيارات القادمة من دول الخليج والدول العربية، كما قال البعض إن رفع الجمارك عن السيارت هو أقل تعويض ممكن أن تقدمه الدولة لأبنائها المغتربين.



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