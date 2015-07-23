الصحة:نقل 13 من جثث ضحايا غرق مركب الوراق لمشرحة التحرير ومعهد ناصر

أكد الدكتور خالد وشاحى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، ارتفاع ضحايا حادث غرق معدية جزيرة الوراق بنهر النيل بمنطقة الوراق بالجيزة لـ13 وفاة و4 مصابين .

وقال الدكتور خالد وشاحى إنه تم نقل المصابين إلى معهد ناصر ومستشفى التحرير العام، ونقل حثث المتوفين إلى مشرحة مستشفى التحرير ومعهد ناصر، مشيرا إلى استمرار عمليات استخراج الجثث من النيل حتى الآن.

>