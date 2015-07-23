فلسطين تشكو إسرائيل لمنظمة العمل الدولية بعد اعتقال 120 عاملا

أدان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ما وصفه بـ"الاعتقالات الواسعة"، التى تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين، إذ اعتقلت مؤخرًا أكثر من 120 عاملا فى المشروعات على الحدود الفاصلة بين أراضى فلسطين عام 67 وأراضى فلسطين عام 48 فى منطقة "عزون العتمة" بمحافظة قلقيلية شمال الضفة الفلسطينية.

وأوضح الاتحاد، فى بيان حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن إسرائيل اعتقلت الفلسطينيين بحجج مخالفات جنائية وأمنية، ودخولهم إلى إسرائيل بدون تصاريح عمل .

واستنكر الاتحاد سلسلة الاعتداءات والإجراءات اليومية التى ترتكبها قوات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين منذ سنوات، سواء على الحواجز العسكرية أو داخل مواقع ومشاريع العمل الإسرائيلية .

وقال شاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، عقب اجتماع طارئ عقدته الأمانة العامة للاتحاد أمس الأربعاء، إن الاتحاد توجه برسائل عاجلة إلى منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولى للنقابات وعدد من المنظمات النقابية والحقوقية الدولية طالب فيها بوضع حد لهذه الممارسات وتوفير الحماية للعمال، وفقا لما نصت عليه اتفاقيات وتشريعات العمل الدولية وفى مقدمتها اتفاقية حرية الحركة ووصول العمال إلى أماكن عملهم .