نصيحة لمرضى السكر.. متسكتش لما السكر يعلى ويوطى فجأة

مريض السكر رقيب نفسه، فلا يمكن لطبيب أن يتابع مريض السكر طوال الوقت وعلى مدار اليوم، لأن مريض السكر هو مرض تظهر أعراضه يوميا، بل وقد تظهر مضاعفاته بين الساعة والأخرى على مدار اليوم.

الدكتورة منى سيد أخصائية أمراض الباطنة حذرت مريض السكر من الاعتماد الكلى على الطبيب المتابع لمرضه، دون أن يفرض رقابة صارمة على نفسه ومرضه، كى يوقف مضاعفاته ويلاحظها مبكرا.

وتابعت منى مؤكدة على أن بعض مضاعفات السكر تعطى إشارات عديدة، يهملها المريض، وتصبح النتيجة غير حميدة، فمضاعفات السكر كثيرة منها تشوش النظر والإبصار، والشعور بآلام مبرحة فى الجسم، أضعاف القدرة الجنسية، تأثر نسب الضغط والكوليسترول فى الدم، وغيرها من المضاعفات.

وتوضح منى أن خلل نسب السكر فى الدم، بالارتفاع المفاجئ لنسبته المعتاده، أو انخفاضه المفاجئ، دلالة قوية على الخطر، والاضطراب فى نسبة انذار مبكر لمرضاه بمضاعفاته المحتملة، لذا تنصح أخصائية الباطنة بضرورة مراقبة وقياس السكر لمريض السكر من كل الدرجات يوميا، وتدوين النتيجة وعرضها على الطبيب المختص بين الحين والآخر، وإذا حدث ارتفاع مفاجئ أو انخفاض مفاجئ، لابد من زيارة الطبيب مباشرة وطلب النصيحة، لإيقاف المضاعفات، وتغيير نوع الدواء إذا تطلب الأمر، مع متابعة دقيقية للنسب لفترة مناسبة، حتى يصل الى الثبات مرة أخرى، مع الاهتمام بضبط نوعيات الطعام والبعد عن الطعام الذى يرفع نسب السكر كالنشويات والسكريات والحلويات والدهون.