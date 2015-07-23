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مصادر: الإعلان عن بدء تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية فى حفل قناة السويس

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مصادر: الإعلان عن بدء تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية فى حفل قناة السويس مصادر: الإعلان عن بدء تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية فى حفل قناة السويس
كشفت مصادر حكومية مطلعة، أنه من المقرر الإعلان عن بدء تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية والخطوات التنفيذية للمشروع وذلك فى خلال حفل افتتاح قناة السويس.

وأضافت المصادر، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هناك شركات جديدة ستدخل فى المشروع، مشيرة إلى أن أهم الشركات التى تقدمت بعروض وتم الموافقه عليها شركة طلعت مصطفى وخاصة أن شركة طلعت مصطفى لها خبرة كبيرة فى هذا المجال.

وأوضحت المصادر، أن من بين الشركات التى ستساهم فى تنفيذ المشروع "شركة بن لادن وشركة سوديك".

الهيئة الهندسية
>وأكدت المصادر، أن الدولة ستدخل بشكل كبير فى المشروع متمثلة فى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، فى إنشاء الطرق الرئيسية للمشروع والطرق الداخلية وتقسيمها على نظام مربعات بحيث تتولى كل شركة مربع بعينه مما يساهم فى إنجاز المشروع بشكل أسرع وأكبر وضخ استثمارات أكثر، مؤكدة أن المشروع كبير لا تستطيع شركة واحدة تنفيذه.

وأكدت المصادر أنه جار التفاوض مع العبار حاليا حول الجزء الذى سيتولى إنشاءه فى المشروع الجديد بجانب الشركات الأخرى، ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع فى مدة أقل وانطلاق المشروع رسميا عقب إعلان الرئيس ذلك فى افتتاح قناة السويس الجديدة.

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