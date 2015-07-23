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بالفيديو والصور.. أولى لقطات انتشال "مركب الوراق" الغارق

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رصدت كاميرا 7 "قناة اليوم السابع المصورة"، أولى لقطات انتشال مركب الوراق الغارق، بعد أن وصلت قوات الضفاضع البشرية، للبحث عن الضحايا.

كانت الأوناش قد بدأت فجر اليوم الخميس، فى إجراء عملية مسح لموقع الحادث، لتحديد نقطة تمركز المركب الغارق، لرفعها واستخراج باقى جثث الضحايا، الذين لقوا مصرعهم نتيجة الحادث.

فيما يواصل رجال الإنقاذ بقيادة اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية، عملية تمشيط محيط الحادث لاستخراج باقى الجثث الغارقة.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

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