اتحاد عمال العرب: مصر بقيادة السيسى قادرة على توحيد الأمة

بعثت الأمانة العامة للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب ببرقية تهنئة لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، جبالى محمد المراغى، بمناسبة الذكرى 63 لثورة 23 يوليو المجيدة التى قادها الزعيم الخالد الراحل جمال عبد الناصر .

وأشادت الأمانة العامة فى برقيتها بالدور القومى التاريخى الذى قامت به ثورة 23 يوليو المجيدة فى نهضة مصر والأمة العربية، وأعادت فى برقيتها إلى الأذهان الأمجاد التى عاشها المصريون وخاصة العمال منهم والأمة العربية قاطبة خلال قيادة مصر لها، والدور القومى الذى لعبه الرئيس الخالد الراحل جمال عبد الناصر فى قيادة حركة التحرر العربية والعالمية، وكانت فيه مصر والأمة العربية تعيش فى أوج عزها ومجدها وانتصاراتها ضد أعداء الأمة العربية، ومواجهة مشاريعهم التدميرية التى نجحوا فى تحقيقها فى غفلة من الزمن فى وقت لاحق .

وأكدت الأمانة العامة فى برقيتها أن مصر بعد الثورة التصحيحية التى قادها الرئيس عبد الفتاح السيسى، قادرة أن تلعب دورها من جديد فى توحيد الأمة العربية والدفاع عن مصالحها وخلق الفضاءات الاقتصادية التى سوف تكون قادرة على مواجهة كل المشاكل الراهنة وتسهم فى إعادة اللحمة العربية والتضامن العربى وتعزيز العمل العربى المشترك .

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