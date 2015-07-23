دراسة تفسر العلاقة بين نوباتجيات العمل الليلية والإصابة بالسرطان

نشرت على مدار السنوات الماضية العديد من الدراسات والأبحاث الطبية التى حذرت من العمل بنظام النوباتجيات أو الشفتات الليلية، وزعمت أنه يرفع فرص الإصابة بالسرطان.

وكشفت مؤخراً دراسة حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة بومبيو فابرا الإسبانية العلاقة بين النوباتيجات الليلية وبين ارتفاع فرص الإصابة بمرض السرطان، حيث أشارت أنها ترفع مستويات الهرمونات الجنسية فى الدم فى الوقت الخطأ وغير المناسب، وقد يكون ذلك هو المتسبب فى رفع فرص الإصابة بهذا المرض الخطير.

وشملت الدراسة أكثر من 100 شخصاً من كلا الجنسين، وتم الحصول على عينات بول منهم على مدار 24 ساعة، وقام الباحثون بقياس مستويات العديد من الهرمونات.

وكشفت النتائج أن مستويات هرمون التستوستيرون الجنسى الخاص بالرجال ارتفع لأقصى مستوى له بين العاشرة صباحاً والثانية ظهرأً، بدلاً من الوقت الطبيعي، وهو من السادسة حتى العاشرة صباحاً، والأمر نفسه بالنسبة لهرمون الإستروجين الخاص بالسيدات.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى العشرين من شهر يوليو الجارى.