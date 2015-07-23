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بالصور.. مدير أمن سوهاج يتفقد تأمين الاحتفال بنياحة رئيس المتوحدين

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قدم اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، فى آخر يوم عمل له، أمس الأربعاء، يرافقه الدكتور أيمن عبد المنعم المحافظ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، التهنئة للإقباط بمناسبة الاحتفال بذكرى نياحة الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالدير بمركز سوهاج.

كما قام مدير أمن سوهاج بتفقد الحالة الأمنية وجاهزية القوات، خاصة أن الدير يزوره الآلاف من محافظات الجمهورية المختلفة، للمشاركة فى الاحتفال، حيث يتم تنصب الخيام كل عام منذ الرابع عشر من يوليو وحتى الأول من أغسطس.

ويعتبر الأنبا شنودة أول زعيم وطنى قبطى طالب بالعودة للثقافة المصرية فى مواجهة الغزو الثقافى والدينى للاحتلال البيزنطى، وفتح الأديرة لكل المصريين وله مكانة مهمة ومتميزة فى التراث القبطى، فهو من جهة يلقب بـ"عميد الأدب القبطى"، أما لقبه الأشهر فهو "رئيس المتوحدين"، وهو نموذج رائع للنبوغ المبكر، إذ تذكر سيرته الذاتية إنه كان وهو طفل صغير يواظب على الصلوات والصيام وعمل الرحمة مع الفقراء والمساكين. ولد القديس الأنبا شنودة حوالى عام 333 فى مدينة أخميم، واشتهر منذ طفولته بمحبة الصلاة، فأوفده والده إلى خاله الأنبا بيجول "فتولاه بالرعاية حتى ألبسه لباس الرهبنة، وبعد وفاة خاله تولى رئاسة الدير الأبيض الذى توسع فى عهده توسعًا كبيرًا، وكان ذلك حوالى عام 388م، ولقد ترك سلسلة مؤلفات وعظات قيمة، حتى قال عنه المؤرخ الإنجليزى ورل "إن الأنبا شنودة هو أعجب شخصية أخرجها القبط فى أى عصر من عصورهم الطويلة، وأنه مؤسس المسيحية القبطية"، وتوفى الأنبا شنودة 451م، أى أنه عاش حوالى 118 عامًا تقريبًا، ويقع دير الأنبا شنودة غرب مدينة سوهاج على بعد 8 كم.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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