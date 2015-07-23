المنوفية تشارك فى مسابقة نحو عالم خالٍ من الألغام 25-26 يوليو

تشارك محافظة المنوفية فى مسابقة (Minsweaper نحو عالم خالٍ من الألغام) فى الفترة من 25-26 يوليو 2015 بفريقين، فريق Za3fran من المدرسة الرسمية المتميزة للغات فى فئة المدارس، وفريق Mine Hackers فى فئة الجامعات المسابقة تحت رعاية إحدى الشركات وومؤسسة IEEE العالمية وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

الجدير بالذكر أن المسابقة تقام للسنة الرابعة لما لها من أهمية كبيرة فى اكتشاف الالغام الموجودة فى مصر واستغلال الاراضى فى السياحة والزراعة وزيادة الدخل القومى.

يشرف على الفريقين المهندس أحمد عليمى وإيمان شديد أخصائى تطوير تكنولوجى بالمدرسة الرسمية المتميزة للغات وتعقد نهائيات المسابقة فى تشيلى.

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