أسرة شهيد الشيخ زويد بسيناء يشكون من تجاهل محافظ الشرقية لهم

والد الشهيد: ابنى ضحى بروحه من أجل مصر

الشهيد يلقى ربه قبل إتمام خطبته بيومين

الشرقية تواصل تقديم أبنائها فداءً لمصر

أعربت أسرة الشهيد مجند إبراهيم رضا محمد القشاط، والذى استشهد فى ثانى أيام عيد الفطر هو و 6 آخرين خلال مواجهات مع العناصر التكفيرية بالشيخ زويد محافظة شمال سيناء، قبل إتمام حفل خطوبته بيومين، حزنها الشديد لتجاهل محافظ الشرقية لنجلهم الشهيد وعدم الاهتمام به أسوة بباقى الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.>وقال رضا القشاط، عامل ومقيم بقرية المناصرة مركز مشتول السوق، لـ"اليوم السابع"، إن ابنى دفع حياته ثمناً لحماية بلده وأهله، ولو كان ينفع أروح أقف مكانه وأدافع عن البلد مش هتأخر لأن دى بلدنا"، مضيفًا، أن أقل تكريم لشهيد هو إطلاق اسمه على مدرسة تخليدًا له كباقى الشهداء، إلا أنه رغم مرور عدة أيام لم يحضر المحافظ لأداء واجب العزاء أو حتى استصدر قرار بإطلاق اسمه على مدرسة القرية.> وقد انخرط الأب فى البكاء، وهو يضيف أن آخر مرة سمع صوته كان يوم الوقفة وقالى ادعيلى أرجع بالسلامة، قلت له تيجى بالسلامة يا بنى، وإن شاء الله نتمم خطوبتك، وبالفعل عاد ولكن عريس تم زفافه للجنة"، مشيراً إلى أنه لديه 3 أبناء غير الشهيد، هم محمد تلميذ بالمرحلة الإعدادية، أسماء بالصف الأول الابتدائى، ووفاء 4 سنوات.>كانت محافظ الشرقية قد قدمت اثنين من أبنائها شهداءً جددًا لينضموا لقائمة الشهداء من أبناء الوطن خلال المواجهات التى وقعت بمنطقة الشيخ زويد مع العناصر التكفيرية فى كمين الرفاعى، واستشهد 7 من أبناء القوات المسلحة وإصيب آخرون.