الجمعية الأمريكية للمعماريين تعقد مؤتمرها بالإسكندرية 30 يوليو

تعقد الجمعية الأمريكية للمعماريين، أكبر جمعية متخصصة فى العالم فى مجال العمارة، مؤتمرها الإقليمى الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مكتبة الإسكندرية يوم 30 يوليو الحالى.

وصرح المهندس إيهاب الحباك، ممثل المنظمة فى مصر، أن الجمعية الأمريكية للمعماريين هى الأكبر فى العالم، حيث تضم 85 ألف معمارى متخصص فى العالم، وتمثل صوت المعماريين فى العالم وقد بدأت نشاطها فى أمريكا منذ عام 1895.

وتوسعت الجمعية مؤخرا فى منطقة الشرق الأوسط، حيث فتحت فروعا لها بـ9 دول عربية وشرق أوسطية مثل الإمارات العربية المتحدة ومصر خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وتهتم الجمعية الأمريكية للمعماريين بتبادل الخبرات العالمية فى مجال العمارة، خاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الشرق الأوسط، وكذلك توفير التدريب وبرامج التصميم والتسهيلات لأعضائها فى مختلف دول العالم، يشارك فى المؤتمر معماريون من أمريكا ومصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة.