مقتل فلسطينى وإصابة نجليه برصاص الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

ذكر تقرير إخبارى أن عناصر من الجيش الإسرائيلى قتلت فلسطينيا وأصابت نجليه عقب اقتحام منزلهم فى بيت امر بالضفة الغربية فجر اليوم الخميس .

وذكرت وكالة معا الإخبارية أن القوات الإسرائيلية "اقتحمت منزل الفلسطينى فلاح حمد زامل ابو ماريا 53 عاما وأطلقت النار على نجله وأصابته برصاصتين فى منطقة الحوض داخل المنزل فحاول الأب أن يقدم المساعدة لابنه المصاب فباغته جنود الاحتلال برصاصتين فى الصدر مما أدى إلى استشهاد الأب".

وأضاف التقرير أن الابن الآخر أصيب بشظايا رصاص حى فى صدره وتم نقله للمستشفى.

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