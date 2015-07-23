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أهالى ضحايا بالمركب الغارق يقطعون طريق الكورنيش ويتجمهرون أمام قسم الوراق

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أهالى ضحايا بالمركب الغارق يقطعون طريق الكورنيش ويتجمهرون أمام قسم الوراق أهالى ضحايا بالمركب الغارق يقطعون طريق الكورنيش ويتجمهرون أمام قسم الوراق
نشبت مشادات بين عدد من أهالى ضحايا المركب الغارق بمنطقة الوراق، منذ قليل، مع قوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية ، بعد قيام رجال الإنقاذ بانتشال المركب من مياه نهر النيل.

وردد البعض هتافات: "عاوزين ولادنا مش عاوزين المركب".

وقطع البعض طريق كورنيش الوراق، وأشعلوا النيران فى القمامة ووضعوا حواجز من النخيل وأحجار وسط الطريق، متجهين فى مسيرة إلى قسم شرطة الوراق.
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