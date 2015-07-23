أهالى ضحايا بالمركب الغارق يقطعون طريق الكورنيش ويتجمهرون أمام قسم الوراق

نشبت مشادات بين عدد من أهالى ضحايا المركب الغارق بمنطقة الوراق، منذ قليل، مع قوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية ، بعد قيام رجال الإنقاذ بانتشال المركب من مياه نهر النيل.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقطع البعض طريق كورنيش الوراق، وأشعلوا النيران فى القمامة ووضعوا حواجز من النخيل وأحجار وسط الطريق، متجهين فى مسيرة إلى قسم شرطة الوراق.
وردد البعض هتافات: "عاوزين ولادنا مش عاوزين المركب".
وقطع البعض طريق كورنيش الوراق، وأشعلوا النيران فى القمامة ووضعوا حواجز من النخيل وأحجار وسط الطريق، متجهين فى مسيرة إلى قسم شرطة الوراق.
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