تشديدات أمنية أمام قسم الوراق بعد تجمهر أهالى ضحايا "المركب الغارق"

فرضت قوات قسم شرطة الوراق، منذ قليل، كردونا أمنيا بمحيط القسم بسبب تجمهر عدد من أهالى ضحايا المركب الغارق فى نهر النيل بمنطقة الوراق.إعلان - Ads إعلان - Ads
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كان عدد من أهالى الضحايا، قد قطعوا طريق كورنيش الوراق بالنخيل والحجارة ووضعها وسط الطريق، اعتراضا على عدم انتشال جثث ذويهم.
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>أهالى ضحايا بالمركب الغارق يقطعون طريق الكورنيش ويتجمهرون أمام قسم الوراق
http://www.youm7.com/story/2015/7/23/%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D9%8A%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%85/2274912#.VbBxbvmqqko