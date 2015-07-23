لورين هيل تتأخر على جمهور قرطاج ساعتين

حصلت البارحة في سهرة الثلاثاء 21 يوليو حادثة نادرة في مهرجان قرطاج الدولي لم تحصل أبدا من قبل خلال نصف قرن من عمر المهرجان العريق الذي غنى فيه كبار نجوم الفن في العالم من العرب والأجانب ،فقد تأخرت الفنانة الامركية"لورين هيل"-وهي نجمة أمريكيّة معروفة- على موعد حفلتها قرابة ساعتين كاملتين وهو ما أثار استياء الجمهور الغفير الذي حضر إلى المسرح ودفع ثمن تذاكره، وكان موعد بداية الحفل العاشرة ليلا إلا أن الحفل بدا في الحادية عشرة ليلا و47 دقيقة .

ومرّالوقت دون تقديم أي اعتذار أو شرح للجمهور الذي غادر البعض منه المسرح غاضبا وعبّر الباقون منه عن استيائهم ونفاذ صبرهم .

وما زاد في غضب الجمهور واستيائه أن النجمة الامريكية لمّا ظهرت على المسرح بتأخر ناهز الساعتين لم تعتذر ولو بكلمة واحدة عند إطلالتها الأولى فاستقبلها الجمهور بالكلمة الفرنسة الشهيرة في تونس وهي:"ديغاج"أي بمعنى "ارحلي ..واذهبي " إلا أن النجمة الشهيرة عرفت كيف تحتوي الجمه وروترضيه فنيا وجادت عليه في وسط الحفل بكلمتين مفادها انها تحترم صبره في إشارة إلى التأخير غير المقبول بساعتين كاملتين عن موعد بداية حفلتها واعتذرت في الاخير ولكن بشكل غير مباشر.

وحسب بعض المصادر فان سبب تاخر موعد بداية الحفل يعود الى عدم وصول حقيبة على الرحلة التي اتت فيها النجمة من روما الى تونس .

ورغبة منها في كسب صفح الجمهور ورضاه فقد واصلت الغناء أكثر من ساعتين في حين أن الوقت المعتاد لمثل هذه الحفلات لا يتجاوز الساعة والربع واستمتع الجمهور المغرم بنوع موسيقى"الأر آن بي" والذي يدمج بين أنواع موسيقى " البلوز" و"السول" و"الهيب هوب والبوب ميوزيك".

ويبدو حسب تعاليق جانب من الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي فان البعض منه قد غفر لها هذا التاخير والكثيرون عبروا عن رضاهم بالعرض الفني وعن استمتاعهم بحفل فني ممتع وجميل..

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