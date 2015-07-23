مباحث الغربية تكشف غموض العثور على عامل قتل أمام منزله فى ثانى أيام عبد الفطر

كشفت المباحث الجنائية بالغربية غموض مقتل عامل أمام منزله بكفر إسماعيل مركز زفتى إثر إصابته بطلق نارى بالصدر فى فجر ثانى أيام عيد الفطر المبارك، حيث توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق توك توك مسجل شقى خطر وعاطل مسجل شقى خطر مقيمان قرية سنبو الكبرى مركز زفتى بعد أن حاولا سرقة متعلقات المجنى عليه أثناء تواجده أمام منزله وعند مقاومته لهما أطلقا عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزتهما وإحداث إصابته التى اودت بحياته وفروا هاربين وبحوزتهما الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، حيث تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم فى الواقعة و3طلقات لذات العيار والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

البداية ببلاغ تلقاه العميد إبراهيم خليل مأمور مركز زفتى من شرطة النجدة فى 18يوليو الجارى ثانى أيام عيد الفطر المبارك بالعثور على جثة إسماعيل محمد إمام عطوة 23سنة عامل مقيم قرية كفر إسماعيل مصابا بطلق نارى بالصدر أمام منزله ووفاته، وبسؤال عمه طاهر عبد الحميد عطوة55سنة بالمعاش قرر أن نجل شقيقه المتوفى كان يجلس أمام مسكنه عقب صلاة الفجر وحدثت إصابته ووفاته، فتم إخطار عبد الحميد الحصى، مدير أمن الغربية، الذى قرر تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة، وتم وضع خطة بحث تمثلت بمعاينة مسرح الجريمة والاستعانة بخبراء الأدلة الجنائية وفحص منطقة الحادث وخطوط السير وحصر العناصر الإجرامية الخطرة.

وتوصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة محمد عصام العبد وشهرته "عسلية" 25 سنة سائق توك توك مسجل شقى خطر سبق اتهامه فى 6 قضايا بين سرقات بالإكراه وسلاح نارى، هانى عبد الحميد شفيق سليمة 23 سنة عاطل وشهرته "شفيق" مقيمان قرية سنبو الكبرى مركز زفتى مسجل شقى خطر وسبق اتهامه فى قضيتى سرقة وتبديد لمرورها بضائقة مالية وعزما العقد وبيتا النية على ارتكاب وقائع السرقات بالإكراه لانفاق منها متحصلاتها على شراء المخدرات، وتم ضبط المتهمين واعترفا تفصيليا بارتكاب الواقعة، حيث قاموا يوم الواقعة بالخروج من قريتهما وبحوزة المتهم الأول فرد خرطوش لممارسة نشاطهما الإجرامى وتصادف مرورهما أمام منزل المجنى عليه بكفر إسماعيل أثناء جلوسه أمام منزله وبحوزته هاتفه المحمول وقام المتهم الأول بإشهار السلاح النارى فى وجهة المجنى عليه وهدده للاستيلاء على هاتفه المحمول فما كان من المجنى عليه إلا مقاومتهما فقام المتهم الأول بإطلاق عيار نارى استقر فى صدر المجنى عليه ولقى مصرعه فى الحال وفروا هاربين .

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