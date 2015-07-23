الحكم بالسجن 3 سنوات لـ5 متهمين بتهمة تشكيل جماعة متطرفة بمطروح

أصدرت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بالإسكندرية - دائرة الإرهاب، حكمها بالسجن المشدد 3 سنوات، لـ5 متهمين، فى القضية رقم 1402 جنايات مطروح، المتهمين فيها بتشكيل جماعة تدعو لأفكار متطرفة، تحض على ارتكاب العنف ضد الدولة ومؤسساتها، بهدف استبدال نظام الحكم الحالى.

قضت المحكمة برئاسة المستشار ميلاد بخيت وعضوية المستشارين مرجان بسيونى وياسر محرم درويش، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل من "شعبان أنور عبد الهادى عطية (23 سنة) طالب بكلية التربية بالإسكندرية، مقيم بعزبة الحاج على بمرسى مطروح وعرفة مفتاح حسين (24 سنة) ليسانس حقوق، مقيم العزبة الغربية وعبد الله سليمان إسماعيل محمد (21 سنة) طالب بكلية العلوم بالإسكندرية، مقيم العزبة الغربية بمرسى مطروح وعبد الباسط هارون عثمان عطية (24 سنة) بكالوريوس تجارة، مقيم بقرية القصر بمطروح وصلاح عبد الرحمن عطيوة مؤمن (22 سنة) طالب بكلية الآداب بالإسكندرية، مقيم شارع المطار بمرسى مطروح".

تعود وقائع القضية، إلى نهاية شهر نوفمبر من العام الماضى، حيث تم ضبط المتهمين بكمين مدخل مدينة مرسى مطروح الشرقى، بالكيلو 21 طريق مطروح – الإسكندرية، عقب فشل محاولتهم الهرب من الكمين، حيث قام عناصر الشرطة بسحب الشوكة الحديدية وإتلاف إطارات السيارة رقم 4619 ملاكى مطروح، ماركة هيونداى، التى كانوا يستقلونها، قيادة المتهم الثانى، وضبط بحوزة المتهمين الأول والرابع داخل حقائبهما أوراق تنظيمية ومكتوبة بخط اليد تتضمن بعض الأفكار التكفيرية والجهادية وبعض الكتب المماثلة و2 جهاز لاب توب خاصين بالمتهم الثالث والخامس، تضمنا عددًا من الفيديوهات الجهادية، وأخرى خاصة بتصنيع العبوات المتفجرة والدوائر الكهربائية الخاصة بها.

كما أكدت تحريات قطاع الأمن الوطنى بمطروح، قيام المتهم الأول بتأسيس وإدارة جماعة تدعو لأفكار متطرفة تحض على ارتكاب العنف ضد الدولة ومؤسساتها، بهدف استبدال نظام الحكم الحالى، وتمكن المتهم الأول من ضم باقى المتهمين، كأعضاء فى الجماعة، بأن أعدهم بدنياً وثقافياً، وتدارسوا كيفية تصنيع العبوات المتفجرة، لتنفيذ أغراض وأهداف تلك الجماعة.

وبعرضهم على النيابة ومواجهتهم بالتحريات، اعترفوا باعتناقهم الأفكار الجهادية التكفيرية، فتمت إحالتهم إلى المحكمة التى أصدرت حكمها عاليه.

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