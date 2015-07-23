مصابة فى حادث غرق المركب النيلى بالوراق تغادر المستشفى بعد استقرار حالتها

أكد مصدر طبى بمستشفى إمبابة المركزى خروج مصابة فى حادث غرق مركب نيلى بمنطقة الوراق وهى طفلة، بعد استقرار حالتها الصحية وإجراء الإسعافات اللازمة لها، مشيرا إلى استقرار حالة سيدة أخرى مصابة بالحادث.

وعلى جانب آخر، ينتظر عدد من أهالى الضحايا أمام مستشفى إمبابة المركزى تمهيدا لتسلم جثث ذويهم.

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