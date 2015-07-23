بالصور.. تفكيك عبوة ناسفة تمت زراعتها أمام إحدى إدارات المرور بالشرقية

تمكنت قوات الأمن من تفكيك عبوة ناسفة، بدائية الصنع، كانت قد وضعت أمام إدارة مرور مركز كفر صقر، بمحافظة الشرقة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.>وقامت قوات الأمن بالتعامل مع العبوة الناسفة وتفكيكها، بواسطة مسدس مياه أدى إلى انفجارها دون وقوع أى أضرار مادية، أو خسائر فى الأرواح.



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