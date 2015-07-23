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بالصور.. تفكيك عبوة ناسفة تمت زراعتها أمام إحدى إدارات المرور بالشرقية

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تمكنت قوات الأمن من تفكيك عبوة ناسفة، بدائية الصنع، كانت قد وضعت أمام إدارة مرور مركز كفر صقر، بمحافظة الشرقة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.
>وقامت قوات الأمن بالتعامل مع العبوة الناسفة وتفكيكها، بواسطة مسدس مياه أدى إلى انفجارها دون وقوع أى أضرار مادية، أو خسائر فى الأرواح.
>اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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