دفاع مرسى:لا نية لتقديم طلب زيارة داخل محبسه بعد إصابته بارتفاع نسبة السكر

قال المحامى علاء علم الدين عضو هيئة الدفاع بقضية التخابر مع قطر، إنه لا نية للتقدم بطلب لدى الجهات المختصة بغرض زيارة الرئيس الأسبق محمد مرسى داخل محبسه، وذلك بعد تعذر حضوره اليوم لإصابته بارتفاع فى نسبة السكر والضغط.

وأضاف علم الدين فى تصريح خاص لليوم السابع أن هناك جلسة لمرسى يوم الاثنين القادم بقضية إهانة القضاة داخل محكمة أكاديمية الشرطة، وزيارته حاليا لا تفيد بشىء وسننتظر الجلسة القادمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و١٠ آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر للأول من أغسطس المقبل، وذلك لتعذر حضور المتهم الأول لإصابته بوعكة صحية داخل محبسه.