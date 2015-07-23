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استجابة لـ"اليوم السابع".."الإسكان" تبحث حالة "أم أشواق" لحل مشاكلها

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استجابة لـ"اليوم السابع".."الإسكان" تبحث حالة "أم أشواق" لحل مشاكلها استجابة لـ"اليوم السابع".."الإسكان" تبحث حالة "أم أشواق" لحل مشاكلها
فى استجابة لما نشر بـ"اليوم السابع" تحت عنوان: بالصور.. أسرة مكونة من 3 بنات ووالدتهن بالشرقية تطالب "محلب" بشقة ومعاش، أرسل وزير الإسكان فاكسا لمقر الجريدة أكد فيه أنه قرر دراسة وتقييم حالة أم أشواق والعمل على حل مشكلتها ومساعدتها لتنعم بحياة كريمة.

كان "اليوم السابع" قد نشر تقريرا عن حالة أم أشواق وظروفها الصعبة التى تعيشها بعد وفاة زوجها واضطرارها لبيع منزلها لتستطيع الانفاق على بناتها الثلاث، والذين يدرسون بالثانوية الثانوية العامة.

- بالصور.. أسرة مكونة من 3 بنات ووالدتهن بالشرقية تطالب "محلب" بشقة ومعاش

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