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رئيس حكومة ظل "الوفد": انتهيت من تشكيلها و"البدوى" يعتمدها خلال أيام

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رئيس حكومة ظل "الوفد": انتهيت من تشكيلها و"البدوى" يعتمدها خلال أيام رئيس حكومة ظل "الوفد": انتهيت من تشكيلها و"البدوى" يعتمدها خلال أيام
كشف الدكتور صلاح حافظ، رئيس حكومة ظل الوفد، عن استقراره بشكل كامل على جميع الوزراء فى حكومة ظل الوفد الجديدة، موضحاً: "نحو 30 وزيرا تقدمت بهم للدكتور السيد البدوى رئيس الحزب، ومقرر اعتمادهم خلال أيام، وأغلبهم وفديون كانوا فى حكومات سابقة، وهناك خطة عمل موضوعة للبدء فور اعتمادهم".

وأضاف "حافظ" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن حكومة ظل الوفد الجديدة ليست تقليدية، إنما تضم وزارات قطاعية، الهدف منها وضع حلول وفكر جديد للتحول، مما نحن فيه بالقطاعات المختلفة إلى الأفضل، حيث تعظيم الإيجابيات والتخلص من كل السلبيات.

وتابع رئيس حكومة الوفد، أن الجديدة تضم أيضاً وزارات نوعية، مثل الشباب والمرأة، لتنفيذ الخطة التى وضعت لعمل الحكومة.

وكان الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، قد كلف الدكتور صلاح حافظ بتشكيل حكومة الوفد الموازية، بعد دوره فى الحكومة الموازية، خلال الفترة الماضية، بعدما كان وزيرًا لشئون البيئة فى هذه الوزارة، وعمل فى مجال استكشاف وإنتاج الزيت والغاز فى شركات مصرية والمتعددة الجنسيات فى وليبيا والولايات المتحدة.

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