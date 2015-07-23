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تجمع أهالى ضحايا مركب الوراق أمام مستشفى إمبابة تمهيدا للاستلام جثث ذويهم

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تجمع عدد من أسر ضحايا حادث غرق مركب بنهر النيل بالوراق أمام مستشفى إمبابة المركزى، تمهيدا لاستلام جثث ذويهم.

كان قد وقع حادث تصادم بين مركب نيلية وصندل لتحميل البضائع بنهر النيل بمنطقة الوراق، ما أسفر عن غرق المركب وسقوط عدد من الضحايا.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

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