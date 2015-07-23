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الأوقاف تضم مسجدا فى الفيوم استخدمه الإخوان وكرا لـ"الكتائب الإلكترونية"

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الأوقاف تضم مسجدا فى الفيوم استخدمه الإخوان وكرا لـ"الكتائب الإلكترونية" الأوقاف تضم مسجدا فى الفيوم استخدمه الإخوان وكرا لـ"الكتائب الإلكترونية"
أصدر الدكتور عبد الناصر نسيم وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، قرارا بضم مسجد أبو المكارم خضر "على الدالى سابقا" بقرية الدالى مركز جنوب الفيوم التابع لإدارة جنوب الفيوم، إلى الوزارة وتعين إمام ومقيم شعائر وعمال جدد وذلك بعد رصد تردد 6 أعضاء بجماعة الإخوان على المسجد مساء كل يوم والمبيت بالمسجد مصطحبين معهم أجهزة لاب توب للتواصل مع جهات خارجية وذلك ضمن كتائب الجماعة الإلكترونية.

ورصدت مديرية أوقاف الفيوم، قيام أعضاء الجماعة بمنع أذان الفجر بالمسجد حتى لا ينكشف أمرهم والخروج منه بعد صلاة الفجر حتى لا يراهم أحد.

ومن جانبه قام الدكتور عبد الناصر نسيم وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، بتحريك لجنة فنية ودعوية منذ قليل تجاه المسجد لتسلم المسجد حيث يترأس اللجنة خالد أحمد محمد مدير المتابعة بالمديرية ومعه مدير إدارة جنوب ومفتش المنطقة وعضو فنى، ومعهم إمام جديد يتسلم عمله ومقيم شعائر وعمال للعمل بالمسجد.

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