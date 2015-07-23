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وزير الدفاع الأمريكى: العاهل السعودى يزور واشنطن فى سبتمبر

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وزير الدفاع الأمريكى: العاهل السعودى يزور واشنطن فى سبتمبر وزير الدفاع الأمريكى: العاهل السعودى يزور واشنطن فى سبتمبر
أعلن وزير الدفاع الأمريكى أشتون كارتر أن العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز سيقوم بزيارة واشنطن فى سبتمبر المقبل يلتقى خلالها الرئيس الأمريكى باراك أوباما .

وقال كارتر عقب لقائه مع العاهل السعودى فى جدة : "من المتوقع أن يزور الملك سلمان الولايات المتحدة الأمريكية فى الخريف" مشيرا إلى أن "الرئيس الأمريكى باراك أوباما يتطلع للقاء العاهل السعودى فى سبتمبر المقبل ".

وعقد الملك سلمان فى قصر السلام فى جدة الأربعاء، اجتماعا مع كارتر ناقش خلاله الجانبان سبل تحقيق الاستقرار فى المنطقة خاصة بعد توقيع الاتفاق حول البرنامج النووى الإيرانى المثير للقلق لدول مجلس التعاون الخليجى.

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