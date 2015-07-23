أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الإفراط فى تناول المضادات الحيوية للأطفال يسبب إصابتهم بالتهابات المفاصل

Google+ Print
الإفراط فى تناول المضادات الحيوية للأطفال يسبب إصابتهم بالتهابات المفاصل الإفراط فى تناول المضادات الحيوية للأطفال يسبب إصابتهم بالتهابات المفاصل
كشفت دراسة علمية حديثة عن أن الأطفال الذين يتناولون أدوية المضادات الحيوية قد يواجهون خطرًا كبيرًا للإصابة بالتهاب المفاصل.

ووجدت الدراسة أن الأطفال والمراهقين الذين يتناولون المضادات الحيوية بإفراط كانوا فى خطر أعلى من الضعف للإصابة بالتهاب المفاصل مقارنة مع الأطفال من نفس العمر الذين لا يتناولون المضادات الحيوية بإفراط.

وقال كبير معدى الدراسة الدكتور دانيال هورتون، وهو أستاذ الأبحاث فى روتجرز الطبية والعلوم الصحية بمعهد صحة الطفل فى نيو جيرسى، أن خطر الإصابة بإلتهابات المفاصل بسبب تناول المضادات الحيوية قد يزيد مع عدد دورات المضادات الحيوية التى توصف للأطفال خلال سنة واحدة.

وأوضح الدكتور هورتون أن الأدوية المضادة للفطريات والمضادة للفيروسات لا تظهر نفس التأثير، الناتج عن تناول المضادات الحيوية.

ويتم تشخيص ما بين 4300 إلى 9700 طفل من الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا بالولايات المتحدة بالتهاب المفاصل فى كل عام، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC".

وأضاف الباحثون أن الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية يرتبط أيضًا مع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية وهى الجراثيم التى لا تستجيب للأدوية المتاحة، والتى يموت بسببها 23000 أمريكى سنويًا.
>وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365