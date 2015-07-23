الإفراط فى تناول المضادات الحيوية للأطفال يسبب إصابتهم بالتهابات المفاصل

كشفت دراسة علمية حديثة عن أن الأطفال الذين يتناولون أدوية المضادات الحيوية قد يواجهون خطرًا كبيرًا للإصابة بالتهاب المفاصل.

ووجدت الدراسة أن الأطفال والمراهقين الذين يتناولون المضادات الحيوية بإفراط كانوا فى خطر أعلى من الضعف للإصابة بالتهاب المفاصل مقارنة مع الأطفال من نفس العمر الذين لا يتناولون المضادات الحيوية بإفراط.

وقال كبير معدى الدراسة الدكتور دانيال هورتون، وهو أستاذ الأبحاث فى روتجرز الطبية والعلوم الصحية بمعهد صحة الطفل فى نيو جيرسى، أن خطر الإصابة بإلتهابات المفاصل بسبب تناول المضادات الحيوية قد يزيد مع عدد دورات المضادات الحيوية التى توصف للأطفال خلال سنة واحدة.

وأوضح الدكتور هورتون أن الأدوية المضادة للفطريات والمضادة للفيروسات لا تظهر نفس التأثير، الناتج عن تناول المضادات الحيوية.

ويتم تشخيص ما بين 4300 إلى 9700 طفل من الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا بالولايات المتحدة بالتهاب المفاصل فى كل عام، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC".

وأضاف الباحثون أن الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية يرتبط أيضًا مع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية وهى الجراثيم التى لا تستجيب للأدوية المتاحة، والتى يموت بسببها 23000 أمريكى سنويًا.

>وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".