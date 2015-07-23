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المنظمة الدولية للهجرة: نزوح 3.1 مليون عراقى منذ بداية عام 2014

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المنظمة الدولية للهجرة: نزوح 3.1 مليون عراقى منذ بداية عام 2014 المنظمة الدولية للهجرة: نزوح 3.1 مليون عراقى منذ بداية عام 2014
سجلت "مصفوفة تتبع النزوح" التابعة للمنظمة الدولية للهجرة نزوح اكثر من 3.1 مليون عراقى منذ بداية عام 2014م، بينهم أكثر من 250 ألف نازح من الرمادى مركز محافظة الأنبار منذ أبريل الماضى.

وأشار بيان لبعثة الأمم المتحدة بالعراق اليوم الأربعاء إلى أن النازحين يبلغ عددهم 3,112,914 شخص نتيجة النزاع فى العراق، ويسكن 67% فى مأوى خاص مثل المنازل المؤجرة أو لدى الأسر المضيفة أو بالفنادق، فيما يسكن 20% فى مأوى غير ملائم ويتضمن الابنية قيد الانشاء و الابنية الدينية والمستوطنات غير القانونية و المدارس بينما يسكن 8% من النازحين فى الوقت الحاضر فى المخيمات.

وحددت بيانات تتبع النزوح الطارئة والأخيرة للمنظمة الدولية للهجرة فى العراق أكثر من 75,000 نازح من الفلوجة منذ 8 يوليو بينما تكثف القوات الأمنية العراقية من جهودها لاستعادة السيطرة على المدينة من مجموعات مسلحة تابعة لتنتظيم "داعش" الإرهابى.

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