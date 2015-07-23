العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى يعود إلى عمان

عاد العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى الليلة الماضية إلى عمان بعد زيارة خاصة، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمى.

وقد شارك العاهل الأردنى فى الملتقى الاقتصادى الذى عقد مؤخرا فى مدينة "صن فالى" بولاية أيداهو الأمريكية بجانب عدد من القيادات الاقتصادية الأمريكية و الدولية، حيث جرى استعراض أوجه التعاون الاقتصادى مع الأردن وسبل الاستفادة من الفرص والمزايا والحوافز التى توفرها البيئة الاستثمارية فى المملكة.

والتقى الملك عبدالله الثانى وفقا للبيان على هامش مشاركته فى الملتقى الاقتصادى مع وزير الدفاع الأمريكى آشتون كارتر، حيث جرى بحث علاقات التعاون بين الأردن والولايات المتحدة فى المجالات العسكرية.

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