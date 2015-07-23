أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"تعليم البحيرة"يستعد لامتحانات الإعدادية الدور الثانى باجتماع للمديرين

Google+ Print
"تعليم البحيرة"يستعد لامتحانات الإعدادية الدور الثانى باجتماع للمديرين "تعليم البحيرة"يستعد لامتحانات الإعدادية الدور الثانى باجتماع للمديرين
عقد أمس الدكتور إبراهيم عبد العزيز التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اجتماعا مع مديرى عموم الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان، وذلك لمناقشة التعليمات النهائية قبل بدء الامتحانات التى ستجرى بداية من يوم الأحد 26 يوليو الجارى وحتى الخميس 30 يوليو، وتعقد الامتحانات فى 116 لجنة يتقدم لها 27925 طالبا فى الإعدادية العامة من خلال 18 لجنة و1819 طالبا فى الإعدادية المهنية، وقد تم التأكيد على تطبيق كل قواعد العدالة والحيادية مع جميع أبنائنا الطلاب ومكافحة الغش بجميع أنواعه.

كما أوصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بتوفير البيئة الامتحانية المناسبة للطلاب من حيث توفير العدد المناسب من المقاعد وتخصيص الحجرات المناسبة لعقد الامتحانات من حيث الإضاءة والتهوية ومناقشة قواعد الندب وتخصيص المراقبين والملاحظين للإشراف على الامتحانات، والتأكيد على ضرورة الانضباط التام فى متابعة العملية الامتحانية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365