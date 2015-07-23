"تعليم البحيرة"يستعد لامتحانات الإعدادية الدور الثانى باجتماع للمديرين

عقد أمس الدكتور إبراهيم عبد العزيز التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اجتماعا مع مديرى عموم الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان، وذلك لمناقشة التعليمات النهائية قبل بدء الامتحانات التى ستجرى بداية من يوم الأحد 26 يوليو الجارى وحتى الخميس 30 يوليو، وتعقد الامتحانات فى 116 لجنة يتقدم لها 27925 طالبا فى الإعدادية العامة من خلال 18 لجنة و1819 طالبا فى الإعدادية المهنية، وقد تم التأكيد على تطبيق كل قواعد العدالة والحيادية مع جميع أبنائنا الطلاب ومكافحة الغش بجميع أنواعه.

كما أوصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بتوفير البيئة الامتحانية المناسبة للطلاب من حيث توفير العدد المناسب من المقاعد وتخصيص الحجرات المناسبة لعقد الامتحانات من حيث الإضاءة والتهوية ومناقشة قواعد الندب وتخصيص المراقبين والملاحظين للإشراف على الامتحانات، والتأكيد على ضرورة الانضباط التام فى متابعة العملية الامتحانية.