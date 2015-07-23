نقيب فلاحى الإسماعيلية:الاتفاق مع المحافظ لتقنين أوضاع المزارعين أول أغسطس

قال عربى مجاهد أمين الفلاحين ورئيس النقابة الفرعية للفلاحين بالإسماعيلية فى تصريحات، خاصة لـ"اليوم السابع" أنه اتفق مع اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية على تقنين أوضاع الأراضى الزراعية للفلاحين بالمحافظة، وذلك بداية من أول شهر أغسطس ولمدة 6 أشهر حتى يتمكن كل الفلاحين من تقنين أوضاع أراضيهم، والذى يهدف إلى حصول المزارعين على جميع المقررات الزراعية من أسمدة وبذور ومبيدات مدعمة للمساهمة فى زيادة الإنتاج والدخول ضمن منظومة الدولة فى دعم المزارعين.

وأشار مجاهد إلى أن المحافظ وافق على التدخل لدى الأجهزة المعنية بالمجرى الملاحى لقناة السويس والمتمثلة فى هيئة قناة السويس والقوات المسلحة لتسهيل عبور السيارات المحملة بالمحاصيل الزراعية من شرق القناة، وخاصة المانجو عن طريق معديات العبور أو كبرى السلام.

وأضاف نقيب الفلاحين أن النقابة تقدمت بمقترح للمحافظ بإنشاء مجلس تنفيذى زراعى، أسوة بما تم فى محافظات الإسكندرية والقليوبية والدقهلية بهدف وضع السياسات الزراعية بالمحافظة، طبقا لما يتماشى مع الظروف البيئية والمناخية، ووضع الأسس وأولويات الاستثمار الزراعى بالمحافظة.

وطالب مجاهد المزارعين الحائزين والعمال الزراعيين والمؤجرين لأراض زراعية التواصل مع الجمعيات الزراعية التابعين لها، وذلك لتسجيل البيانات الخاصة بهم لعمل التأمين الصحى للفلاحين والصادر به قرار من رئيس الجمهورية للدخول تحت مظلة منظومة التأمين الصحى والاستفادة من خدماته العلاجية.