وصول أول ونش لمنطقة "المركب المنكوب" للبدء فى رفعه واستخراج باقى الجثث

وصل أول ونش تابع لإدارة الحماية المدنية، منذ قليل، لمنطقة حادث غرق المركب النيلى، التى كانت تقل عددًا من الأسر فى رحلة بكورنيش الوراق.

وبدأ الونش فى إجراء عملية تجريف لموقع الحادث، لتحديد نقطة تمركز المركب الغارق، والبدء فى رفعها واستخراج باقى جثث الضحايا، الذى لقوا مصرعهم نتيجة الحادث.

فيما يواصل رجال الإنقاذ بقيادة اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية، عملية تمشيط محيط الحادث لاستخراج باقى الجثث الغارقة .

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