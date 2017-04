المشى تحت أشعة الشمس 9 دقائق يوميًا يحسن صحتك ويحميك من الكسور وهشاشة العظام

كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون عن أن المشى تحت أشعة الشمس لمدة 9 دقائق بشكل يومى منتظم له تأثيرات صحية رائعة، وقد يساهم فى الحد من فرص إصابة الإنسان بمشاكل صحية خطيرة ويغير صحته للأفضل بشكل رائع لا يمكن توقعه.

وأشار الباحثون إلى أن السياسات العامة التى تتبعها غالبية الدول هو تحذير مواطنيها من التعرض لأشعة الشمس فى الأوقات غير الآمنة تقريبًا من 10 أو 11 صباحًا حتى الثالثة عصرًا، لأنها تشهد بث أكبر قدر من الأشعة فوق البنفسجية، والتى تعد من العوامل الرئيسية للإصابة بسرطان الجلد، وكما تصدر التوصيات باستخدام الكريمات الواقية من الشمس ذات الجودة العالية، وعدم الخضوع لحمامات الشمس.

وكشفت الدراسة عن مفاجأة كبيرة، حيث أشارت إلى أن التوصيات السابقة التى حذرت من التعرض لأشعة الشمس فى الأوقات المذكورة آنفًا إنما تم إقرارها داخل أستراليًا، وهى من الدول المشمسة، وترتفع فيها شدة أشعة الشمس مقارنة بدول أخرى مثل المملكة المتحدة وكندا، لافتة إلى أن فائدة أشعة الشمس تصل إلى أقصاها خلال الفترة من 10 صباحًا إلى 3 عصرًا داخل تلك الدول، نظرًا لزيادة شدة الأشعة فوق البنفسجية.

وبالتالى تتكون نسب عالية من فيتامين "د" بالجسم، وهو يتكون بفعل الأشعة فوق البنفسجية التى يمتصها الجلد، وتنشط أحد المواد الأولية التى تتحول إليه، مؤكدين أن المشى لدقائق قليلة خلال هذه الفترة كفيل بأن يساهم بشكل ملحوظ فى تعزيز صحة الإنسان وحمايته من الأمراض، خاصةً أن فيتامين "د" له الكثير من الفوائد أبرزها: تعزيز امتصاص الكالسيوم والحد من فرص الإصابة بالكسور وهشاشة العظام.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Journal of the American College of Nutrition"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية