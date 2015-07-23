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رئيس جهاز التنمية:5 مناقصات عامة لتنفيذ أسواق تجارية بالعاشر من رمضان

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رئيس جهاز التنمية:5 مناقصات عامة لتنفيذ أسواق تجارية بالعاشر من رمضان رئيس جهاز التنمية:5 مناقصات عامة لتنفيذ أسواق تجارية بالعاشر من رمضان
قال المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إنه سيتم طرح 5 مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، لتنفيذ 5 أسواق تجارية نماذج مصغرة غرب وجنوب الحى العاشر، وبالمجاورة 28 بالحى الرابع بالمرحلة الأولى، وبالمنطقتين 4 و5 بالحى 16.

وأضاف بدوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم أيضا طرح تنفيذ أعمال الطرق والميادين والتقاطعات بالطرق الرئيسية والإشارات المرورية، وأعمال مركز الشباب على القطعة رقم 17/2 بالمحور الشرقى للخدمات بالمرحلة الرابعة".

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