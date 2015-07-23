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حبس عاطل لاتهامه بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالإكراه فى الوراق

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حبس عاطل لاتهامه بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالإكراه فى الوراق حبس عاطل لاتهامه بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالإكراه فى الوراق
أمرت نيابة الوراق محافظة الجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالإكراه وإعادتها لمالكيها مقابل حصوله على مبالغ مالية، وضبط بحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات وكمية من مخدر الهيروين.

كان "ه.س" سائق، قد تقدم ببلاغ لقسم شرطة الوراق، أفاد فيه بقيام مجهولين بسرقة سيارته من منطقة شارع ترعة السواحل، وبإجراء التحريات تبين ومن خلال الفحص وجمع المعلومات أن "ع.غ" عاطل، السابق اتهامه فى عدد من القضايا "سرقة بالإكراه وسلاح والمخدارت"، آخرها قضية "سرقة بالإكراه"، والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد قد قام بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالإكراه وإعادتها لأصحابها مقابل حصوله على فدية.

وبإعداد كمين له تم ضبطه وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات، وكمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى، وقد تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365