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عبد الصادق: رمضان صبحي سيكون نجم مصر الأول قريبا

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عبد الصادق: رمضان صبحي سيكون نجم مصر الأول قريبا عبد الصادق: رمضان صبحي سيكون نجم مصر الأول قريبا

يتوقع علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة بالأهلي أن لاعبه الشاب رمضان صبحي سيصبح نجم الأول خلال سنوات قليلة.

برز اسم صبحي البالغ من العمر 18 عاما في صفوف الأهلي بعد اعتماد فتحي مبروك عليه بشكل كبير في المباريات الأخيرة بعد رحيل خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق.

وقال عبد الصادق في تصريحات لقناة نايل سبورت يوم الأربعاء: "أتوقع أن يصبح رمضان نجم مصر الأوحد قريبا، فهو يملك المقومات لذلك ويتطور بصفة مستمرة".

وأضاف "إمكانيات صبحي تؤهله للعب في أفضل أندية العالم، ولذلك رفضنا عرض روما، فاللاعب اسمه يكبر في الأهلي، ولديه فرصة لإثبات نفسه مع منتخب مصر في المحافل الدولية حتى يظفر بعروض أخرى من أندية أكبر".

وأبدى عبد الصادق إعجابه بالاستعراض الذي قام به رمضان صبحي بالوقوف على الكرة أثناء لقاء القمة، لكن يرى أنه أمرا غير مقبول.

وأتم "في الحقيقة أعجبني ما قام به رمضان كمهارة، ولكننا سنقوم بتغريمه لأن مثل هذه الأمور مرفوضة داخل الأهلي، ولذلك عنفه زملائه في الملعب بعد هذا الاستعراض".

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