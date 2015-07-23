المكتبة الفرنكوفونية بالإسكندرية تنظم الدورة الثالثة من سلسلة "فاكلير"

تنظم المكتبة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية الدورة الثالثة من ورش عمل سلسلة "فاكلير" فى الفترة من 26 إلى 28 يوليو 2015، وذلك بعد النجاح الباهر الذى حققته أول دورتين من السلسلة خلال صيف 2014.

و"فاكالير" هى سلسلة من ورش العمل حول مجموعة مختارة من القصص المصورة باللغة الفرنسية التى تحتوى عليها مجموعة كتب المكتبة الوطنية الفرنسية ((BnF المتاحة فى مكتبة الإسكندرية من خلال المكتبة الفرانكفونية.

وتستهدف ورش العمل الأطفال المتحدثين بالفرنسية من 6 إلى 9 سنوات.

تُفتتح سلسة "فاكلير" 2015 بورشة عمل حول أحلام الأطفال بعنوان " يوما ما سأصبح...". وتبدأ ورشة العمل فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا فى قاعة الاجتماعات (E) بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.