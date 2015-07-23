أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

المكتبة الفرنكوفونية بالإسكندرية تنظم الدورة الثالثة من سلسلة "فاكلير"

Google+ Print
المكتبة الفرنكوفونية بالإسكندرية تنظم الدورة الثالثة من سلسلة "فاكلير" المكتبة الفرنكوفونية بالإسكندرية تنظم الدورة الثالثة من سلسلة "فاكلير"
تنظم المكتبة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية الدورة الثالثة من ورش عمل سلسلة "فاكلير" فى الفترة من 26 إلى 28 يوليو 2015، وذلك بعد النجاح الباهر الذى حققته أول دورتين من السلسلة خلال صيف 2014.

و"فاكالير" هى سلسلة من ورش العمل حول مجموعة مختارة من القصص المصورة باللغة الفرنسية التى تحتوى عليها مجموعة كتب المكتبة الوطنية الفرنسية ((BnF المتاحة فى مكتبة الإسكندرية من خلال المكتبة الفرانكفونية.

وتستهدف ورش العمل الأطفال المتحدثين بالفرنسية من 6 إلى 9 سنوات.

تُفتتح سلسة "فاكلير" 2015 بورشة عمل حول أحلام الأطفال بعنوان " يوما ما سأصبح...". وتبدأ ورشة العمل فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا فى قاعة الاجتماعات (E) بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365