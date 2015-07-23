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الأمين العام لـ"التجمع": الحزب فى مرحلة التعافى بعد أن حوصر لمدة 40 عاما

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الأمين العام لـ"التجمع": الحزب فى مرحلة التعافى بعد أن حوصر لمدة 40 عاما الأمين العام لـ"التجمع": الحزب فى مرحلة التعافى بعد أن حوصر لمدة 40 عاما
أعلن مجدى شرابية الأمين العام لحزب التجمع، أن حزبه يرحب بأى حزب يسارى يرغب فى الاندماج معه قائلا: "اللى عايز يرجع حزبه أو يندمج مع التجمع فأهلا وسهلا به، ومستعدون للتنازل عن مواقع قيادية بالحزب لهم بما فى ذلك منصب الأمين العام لاستعادة هؤلاء الرفقاء وتحقيق العمل المشترك".

وأكد الأمين العام لحزب التجمع لـ"اليوم السابع"، أن حزبه فى مرحلة التعافى بعد أن شهد حصارا فى مقراته لمدة تقترب من 40 عاما وحتى بعد ثورة 25 يناير استولت جماعة الإخوان على السلطة مما سمح بعودة رموز الحزب الوطنى مرة أخرى، لذا فإن حزبه او اليسار بشكل عام يتعافى من حكم الفاسدين والمتأسلمين.

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