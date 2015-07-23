استجابة لليوم السابع..الإسكان تلبى طلبات أسرة الشهيد النقيب محمود الدسوقى

استجابة لما نشره "اليوم السابع" تواصل المركز الإعلامى لوزارة الإسكان مع الجريدة لتلبية طلبات أسرة الشهيد "النقيب محمود الدسوقى"، ابن مدينة المحلة الكبرى، الذى ارتقت روحه فى إحدى العمليات الإرهابية فداءً للوطن فى منطقة الشيخ زويد بسيناء.

كان "اليوم السابع" قد نشر مطالب أسرة الشهيد على لسان والدته السيدة "أمينة رشاد حسن شلبى" والدة الشهيد، والتى طالبت فيها المسئولين بتنفيذ وعودهم، بالنسبة لرحلة الحج لها ولوالد الشهيد، كما طالبت توفير فرصة عمل لشقيقه الذى ترك عمله بالخارج لرعاية الأسرة.

وطالبت والدة الشهيد، بتوصيل صوتها عبر منبر "اليوم السابع" للرئيس عبد الفتاح السيسى، مطالبة بلقائه لأنه أحن عليها من الجميع، ولتأكدها من أنه يقدر دور ابنها البطولى هو وزملاؤه من حماة الوطن.

وطالبت أسرة الشهيد من المسئولين تنفيذ ما وعدوهم به من توفير رحلة حج لها ولوالده، وتوفير شقة سكنية لهم من إسكان المحافظة، وفرصة عمل حكومية مستقرة لشقيق الشهيد حتى يعود من السفر ويتفرغ لرعايتهم.

- والدة الشهيد محمود الدسوقى تطالب بتوفير رحلة حج لها ووظيفة لابنها الآخر