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"الداخلية": ارتفاع ضحايا "مركب الوراق" الغارق إلى 19 شخصًا

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أكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، ارتفاع ضحايا مركب الوراق الغارق، مساء أمس الاثنين، إلى 19 شخصًا و6 مصابين، لافتًا أن هناك 18 غطاسًا و8 مراكب إنقاذ ولنشان يمشطون المكان الآن.

من جانبه قال مصدر مسئول بغرفة الحماية المدنية ومديرية أمن الجيزة، إن الأعداد الرسمية التى كانت على المركب الذى غرق بالوراق 30 شخصًا، طبقًا للرواية الرسمية.

وأشار المصدر، إلى أن العدد الذى يتم تداوله الآن بجميع المواقع 70 أو أكثر هى أقوال شهود عيان، لافتًا أنه لم يتم تحديد العدد الأخير لركاب المركب إلا بعد حصر جميع المصابين والجثث وسماع الشهود وصاحب المركب، موضحًا أنه من الممكن أن يكون قائد المركب حملة بأكثر من طاقته، ولكن لم يتبين ذلك حتى الآن.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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مصر 365