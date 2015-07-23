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التعرف على هوية 10 جثث من ضحايا "مركب الوراق" الغارق بينهم 4 أطفال

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التعرف على هوية 10 جثث من ضحايا "مركب الوراق" الغارق بينهم 4 أطفال التعرف على هوية 10 جثث من ضحايا "مركب الوراق" الغارق بينهم 4 أطفال
كشف مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن الجثث التى تم انتشالها من مركب الوراق المنكوب، والتى تبلغ 19 جثة تم التعرف منها على هوية 10 بينهم 4 أطفال، فيما لا تزال بقية الجثث مجهولة الهوية، كما تم نقل 6 مصابين إلى مستشفيات الوراق وإمبابة لتلقى العلاج.

وتواصل قوات الإنقاذ النهرى، البحث عن جثث أخرى لصعوبة عمليات البحث فى الظلام الدامس، وضيق المنطقة، بالإضافة إلى تحريك التيار للجثث لمناطق أخرى غير التى غرقت بها المركب.

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