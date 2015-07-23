الاستعانة بأوناش لرفع "مركب الوراق" الغارق خارج مياه النيل

أكد اللواء مجدى الشلقانى مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة، أنه يتم الآن الاستعانة بأوناش كبيرة الحجم لاستخراج المركب الغارق بمياه النيل بمنطقة الوراق، حيث تقوم بسحب المركب إلى شاطئ النيل لإجراء المعاينة المبدئية، لمعرفة الأسباب النهائية لغرقها وإعداد تقرير فنى عنها.

ومن المقرر أن تعاين النيابة موقع الحادث لكتابة التقرير النهائى عن الواقعة والكشف عن ملابسات الحادث، فيما يكثف رجال الإنقاذ النهرى من جهودهم للقيام بعمليات البحث عن المفقودين بمياه النيل.

من جانبهم يعكف رجال المباحث الآن على جمع الأدلة وسماع الشهود، للوقوف على الأسباب النهائية للحادث وإعداد تحريات كاملة حول الواقعة.

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