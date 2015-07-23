أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مرتضى منصور: لو طلب الشيخ الانضمام للأهلي سأتركه بلا مشاكل

Google+ Print
مرتضى منصور: لو طلب الشيخ الانضمام للأهلي سأتركه بلا مشاكل مرتضى منصور: لو طلب الشيخ الانضمام للأهلي سأتركه بلا مشاكل

أوضح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لن يسبب أي مشكلة لأحمد الشيخ لاعب فريق المقاصة الذي وقع على عقود انتقاله للقلعة البيضاء في حالة رغبته في الانتقال للأهلي.

وأعلن منصور قبل أيام تعاقد الزمالك مع الشيخ شخصيا، فضلا على حصوله على الاستغناء الخاص به من ناديه.

وقال مرتضى في تصريحات لقناة TEN يوم الأربعاء: "لو أخبرني الشيخ أنه أهلاويا ويريد الانتقال للأهلي وقتها سأعطيه العقود التي وقعها لنا، لأننا لن نسمح أن يلعب في الزمالك لاعب يريد فريقا غيره".

وأضاف "أثيرت مشكلة بين اللاعب وأحمد عيد عبد الملك وحمادة طلبه لاعبا الزمالك، وأبدى تخوفه من الانتقال للزمالك بعدها، لكننا سنعمل على حلها، إلا إذا كان يريد اللعب للأهلي بالفعل".

اشتبك الشيخ مع عيد وطلبه في مباراة الزمالك والمقاصة داخل الملعب عقب صافرة نهاية اللقاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر