مرتضى منصور: لو طلب الشيخ الانضمام للأهلي سأتركه بلا مشاكل

أوضح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لن يسبب أي مشكلة لأحمد الشيخ لاعب فريق مصر المقاصة الذي وقع على عقود انتقاله للقلعة البيضاء في حالة رغبته في الانتقال للأهلي.

وأعلن منصور قبل أيام تعاقد الزمالك مع الشيخ شخصيا، فضلا على حصوله على الاستغناء الخاص به من ناديه.

وقال مرتضى في تصريحات لقناة TEN يوم الأربعاء: "لو أخبرني الشيخ أنه أهلاويا ويريد الانتقال للأهلي وقتها سأعطيه العقود التي وقعها لنا، لأننا لن نسمح أن يلعب في الزمالك لاعب يريد فريقا غيره".

وأضاف "أثيرت مشكلة بين اللاعب وأحمد عيد عبد الملك وحمادة طلبه لاعبا الزمالك، وأبدى تخوفه من الانتقال للزمالك بعدها، لكننا سنعمل على حلها، إلا إذا كان يريد اللعب للأهلي بالفعل".

اشتبك الشيخ مع عيد وطلبه في مباراة الزمالك والمقاصة داخل الملعب عقب صافرة نهاية اللقاء.