وصول أول طائرة سعودية إلى مطار عدن تحمل مواد إغاثية

هبطت طائرة عسكرية سعودية في مطار مدينة عدن، جنوبي اليمن، لتكون أول طائرة تحط في مطار المدينة بعد أيام من تحريرها من المتمردين الحوثيين والقوات التابعة للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح. واعلنت الحكومة اليمنية فتح مطار عدن بعد4 شهور من القتال بين لجان المقاومة الشعبية المؤيدة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من جهة، والحوثيين وميليشيات علي عبدالله صالح من جهة ثانية.

وقال وزير النقل اليمني بدر محمد باسلمه للصحافيين في المطار اثناء استقبال الطائرة: "إنها بداية العمليات في المطار"، الذي استعادته الأسبوع الماضي القوات الموالية للحكومة، بعد معارك عنيفة مع المتمردين الحوثيين. وغادرت الطائرة السعودية مطار عدن بعد انزال معدات عسكرية ولوجستية.

واعلن اللواء جعفر محمد سعد المستشار العسكري للرئيس هادي ان عدن أصبحت مدينة آمنة بالكامل وبدأ المدنيون بالعودة إليها. وقال سعد في تصريحات صحافية إن كافة مدن محافظة عدن أصبحت امنة إلا من جيوب قليلة للمسلحين الحوثيين الذي انتشروا فيها خلال 3 أشهر من الحرب التي شهدتها المدينة. وأضاف أن مقاتلي المقاومة الشعبية تمكنوا من دحر الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح في شرق عدن، حيث أجبرتهم على التقهقر إلى خارج حدود المحافظة من الشرق. وأوضح قائد عمليات "غضب عدن" أن مدخل مدينة دار سعد في شمال المدينة أصبح تحت سيطرة قوات المقاومة الشعبية، وبذلك فإن "عدن أصبحت آمنة بالكامل بفضل مقاتلي المقاومة ومساندة التحالف العربي". من جهة أخرى، أشار سعد إلى أن قوات المقاومة الشعبية أحرزت انتصارات في محافظة لحج حيث طوقت قاعدة العند الجوية ذات الأهمية الاستراتيجية من الغرب والشمال. وأشار سعد إلى أن مطار عدن اقترب من العودة إلى العمل، وإلى أن بعض الطائرات بدأت بالفعل بالهبوط فيه.

انقطاع الإنترنت والاتصالات عن تعز لليوم الثالث وطيران التحالف يقصف قاعدة العند

هذا وشن طيران التحالف سلسلة غارات على قاعدة العند الجوية في محافظة لحج ما ادى الى اشتعال النيران فيها وتدمير مخازن اسلحة كبيرة. هذا وواصلت المقاومة تقدمها واصبحت تفرض حصارا محكما على معسكر لبوزه وقاعدة العند الجوية.

وفي تعز استمرت المواجهات بين المقاومة والحوثين وقوات صالح في مناطق متفرقة في المدينة فيما استمر انقطاع الانترنت والاتصالات في المدينة بعد استهداف الحوثين للسنترال الرئيسي عقب قصف مبنى الاتصالات التي سيطرت علية المقاومة.

وقتل 17 مسلحا من الحوثيين وقوات صالح وأصيب العشرات في مواجهات بمناطق متفرقة من مدينة تعز مع قوات المقاومة الشعبية، الثلاثاء. واشارت مصادر محلية وفي المقاومة إلى مقتل 3 من المقاومة الشعبية وإصابة 7 آخرين. وكانت مليشيات الحوثي قد قصفت أحياء سكنية في تعز، مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين، فيما اندلعت اشتباكات بين المقاومة والحوثيين في أحياء حوض الأشراف والبريد والجمهوري والضباب.

الى ذلك شنت طائرات التحالف صباح امس غارتين جويتين على معسكر يسيطر عليه الحوثيون في ضواحي العاصمة صنعاء. وقال مصدر محلي ل"الرياض" إن غارتين جويتين استهدفتا صباح امس معسكر المنار التابع لما كان يعرف بالحرس الجمهوري في مديرية الحيمة الخارجية غرب العاصمة، والتابعة لمحافظة صنعاء.

وفي محافظة مأرب قتل 13 مسلحا حوثيا، وتصدت المقاومة والجيش امس، لهجمات شنها المسلحون الحوثيون والموالون للرئيس السابق علي عبدالله صالح على مواقع المقاومة في جبهات القتال المختلفة بمحافظة مأرب شرقي اليمن. وقالت مصادر في المقاومة الشعبية إن الحوثيين والموالين لصالح شنوا هجمات عنيفة على مواقع المقاومة والجيش في جبهتي الجفينه وصرواح في محاولة منهم للتقدم والاستيلاء على تلك المواقع. وقال قائد المقاومة في منطقة الجفينه ل"الرياض" إنهم تعرضوا لهجمات عنيفة خلال الساعات الماضية من قبل الحوثيين، وباءت كلها بالفشل. وفي منطقة صرواح تصدت المقاومة والجيش لهجوم الحوثيين على مواقعهم، وسط تغطية كثيفة بالأسلحة الثقيلة من المنطقة العسكرية الثالثة على مواقع الحوثيين. وفي جبهتي البلق والجدعان، تبادلت المقاومة والجيش مع الحوثيين والموالين لصالح إطلاق النيران بالمدفعية والدبابات وأسلحة الهاون. وشنت طائرات التحالف امس غارات جوية على تعزيزات عسكرية لجماعة الحوثيين المسلحة والمسلحين الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح في أحد الخطوط التي تربط بين محافظتي البيضاء وأبين. وذكرت مصادر محلية إن التحالف قصف بست غارات جوية تعزيزات للحوثيين في "عقبة القناع". وقالت المصادر بأن الغارات دمرت تلك التعزيزات المكونة من عربات وأطقم عسكرية وجند.