عراقجي: طهران لن تقبل أي تمديد للعقوبات لأكثر من عشر سنوات

قال المفاوض النووي الإيراني الكبير عباس عراقجي أمس الأربعاء إن طهران لن تقبل أي تمديد للعقوبات المتعلقة ببرنامجها النووي لأكثر من عشر سنوات.

وقال عراقجي في مؤتمر صحفي إن أي محاولة لإعادة فرض العقوبات بعد انقضائها خلال عشر سنوات سيعد انتهاكا للاتفاق الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى في فيينا يوم 14 يوليو. وكان عراقجي يشير إلى القرار الذي أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين وصدق فيه على الاتفاق الذي يحد من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات.

من جانبه انتقد قائد القوة البرية الإيرانية العميد أحمد رضا بوردستان بشدة تهيدات الرئيس الأميركي باراك أوباما ضد الجيش الإيراني. وقال "يجب أن لا نتصور بعد المفاوضات النووية مع الدول الكبرى بأن عداء أميركا للشعب الإيراني قد انتهى، لأن هذا العداء عميق ومتجذر".